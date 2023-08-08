У разбитого стекла: мэра Димитровграда подозревают в крупной взятке

Мэра Димитровграда Андрея Большакова подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей , сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Градоначальника шумно задержали утром 8 августа — при появлении силовиков он заперся в машине и отказывался ее покидать. Чтобы надеть на мэра наручники, правоохранителям пришлось несколько раз выстрелить в воздух и разбить в автомобиле стекло. При осмотре в машине обнаружили тот самый миллион рублей, который может оказаться взяткой. Эксперты полагают, что сопротивление при задержании может повлиять на избрание меры пресечения — скорее всего, Андрея Большакова отправят в СИЗО. По данным «Известий», в рамках этого же дела задержан советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель.

Строительный капитал

Утром 8 августа сотрудники мэрии Димитровграда Ульяновской области стали свидетелями задержания со стрельбой — силовики пришли за главой города Андреем Большаковым. Видео задержания разместили в соцсетях очевидцы. Всё происходило на парковке у здания мэрии. Большаков появился там на автомобиле марки Haval. Сотрудники правоохранительных органов блокировали машину, но мэр закрылся изнутри. Силовики сделали предупредительные выстрелы в воздух, разбили стекло и вытащили чиновника из автомобиля.

В салоне следователи нашли деньги, речь идет о сумме более 1 млн руб. , точная сумма устанавливается, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Предполагается, что эти деньги являются взяткой , добавил собеседник издания. Он же сообщил, что сейчас в мэрии проводятся обыски, возбуждено уголовное дело, но конкретная статья пока неизвестна. Дело ведет центральный аппарат Следственного комитета.

Во время задержания мэра Димитровграда Андрея Большакова Фото: скриншот

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после информации о задержании написал в своем Telegram-канале, что к Большакову «было много вопросов и претензий — многочисленные проблемы горожан оставались без внимания».

«Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия, — подчеркнул губернатор . — В ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации. Все, кто нарушает закон, должен нести за это ответственность».

Сразу после задержания Большакова на допрос увезли также советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя , сообщил источник «Известий».

Андрей Большаков на совещании в мэрии Димитровграда Фото: соцсети

Справка «Известий» Пост мэра Димитровграда Андрей Большаков занял в январе 2022 года. До этого с 2008 года последовательно занимал должности юриста в правовом управлении, заместителя председателя комитета по имуществу, председателя комитета по ЖКХ и заместителя главы города по жизнеобеспечению (отвечал за ЖКХ, строительство, гражданскую оборону и вопросы экологии). Член КПРФ Игорь Эдель был назначен на пост заместителя губернатора Ульяновской области в июле 2021 года, а в январе 2022-го стал первым замом главы региона. В мае 2023 года эту должность упразднили, и Эдель перешел на позицию советника губернатора. По сообщению местных СМИ, в его обязанности входит координация работы администрации губернатора и областного правительства. Эдель курирует ход реализации нацпроектов, масштабные строительные проекты, проблемные вопросы градостроительства и транспорта.

Внутренние договоренности

Если Андрею Большакову вменят получение взятки в особо крупном размере, ему будут грозить от 8 до 15 лет колонии и крупный штраф, рассказал «Известиям» адвокат Алексей Якушкин. Посредникам в получении взятки, если такие обвинения будут предъявлены, суд может назначить наказание от 7 до 12 лет.

Взяточничество в особо крупном размере относится к категории особо тяжких преступлений — мера пресечения фигурантов наверняка будет связана с заключением под стражу, полагает юрист. Дополнительным фактором к назначению ареста станет активное сопротивление мэра при задержании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Если кто-либо из фигурантов будет готов сотрудничать или заключит досудебное, ему может быть избрана более мягкая мера пресечения — например, домашний арест, — отметил Алексей Якушкин.

Практика откатов мэрам региональным чиновникам зачастую связана с высокой конкуренцией на строительном рынке, периодически в таких историях всплывают и родственные связи, рассказал «Известиям» руководитель юридической фирмы «Центр размещения госзаказа» Александр Строганов.

— Родственников и хороших знакомых никто не отменял, — отметил он. — Очень часто бывает, что какой-нибудь никому не известный племянник руководителя государственной службы, отвечающей за контракты, «волшебным» образом работает в фирме-подрядчике. Иногда это могут быть взаимные услуги. Они и становятся поводом для заключения контракта.

Также играют роль и внутренние договоренности на рынке, полагает эксперт. Иногда застройщики делят между собой лакомые куски. Все эти не вполне рыночные механизмы приводят к коррупции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Для коррупционера важен любой объект — от трансформаторной будки до здания театра. Разницы, на чем брать откат, для него нет никакой. Весь вопрос в том, что это за сфера и какие в ней крутятся деньги, — добавил Александр Строганов.