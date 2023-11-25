Суд арестовал экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина

Экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина арестовали, об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

Суд избрал Гравину меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 января 2024 года.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2024 года», — сказано в сообщении.

О задержании Гравина стало известно 23 ноября, предварительно, чиновника подозревают во взятке в 10 млн рублей. На следующий день задержали и его начальника Алексея Спасского. Источник «Известий» отметил, что Гравин в ходе допроса сдал своего бывшего руководителя. Кроме того, 25 ноября сообщалось, что один из фигурантов данного дела — Алексей Соловьев — отправлен под домашний арест до 22 января 2024 года. По данным издания, он выступал посредником при передаче взятки.

Собеседник рассказал, что ранее к Гравину обратился мужчина, который «хотел перевести земли из одной категории в другую». У него попросили за это 60 млн рублей, после чего мужчина обратился к силовикам. Официальных комментариев от Следственного комитета и администрации Ленинского городского округа Подмосковья пока не было.