Задержанного по делу о взятке чиновникам Подмосковья отправили под домашний арест

Один из фигурантов дела о взятке чиновникам Ленинского городского округа Подмосковья — Алексей Соловьев — отправлен под домашний арест. Об этом сообщили в субботу, 25 ноября, в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

Мужчина будет находиться под домашним арестом до 22 января 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

По предварительным данным «Известий», Соловьев выступал посредником при передаче взятки. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела правоохранители задержали главу администрации Ленинского городского округа Алексея Спасского и его экс-заместителя Альберта Гравина.

Гравин был задержан 23 ноября. По предварительной информации, чиновника подозревают во взятке в 10 млн рублей. На следующий день стало известно о задержании Спасского, в администрации округа прошли обыски. Ранее чиновник управлял округами Кашира и Красногорск. Ленинский округ Спасский возглавил в 2021 году.

24 ноября источник «Известий» сообщил, что Гравин в ходе допроса сдал своего бывшего руководителя. Так, к Гравину обратился мужчина, который «хотел перевести земли из одной категории в другую», за это экс-замглавы района попросил 60 млн рублей, после чего мужчина сразу обратился в правоохранительные органы.

Районный активист Анатолий рассказал «Известиям» о работе Спасского на посту главы округа. По его словам, чиновник «лоббировал массовую застройку», при этом, «в отличие от предыдущих руководителей, он особо сильно активистов не трогал».