Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск назвал пугающим дефицит боеприпасов в США из-за помощи Украине
Мир
Bloomberg узнало о предложениях в ЕС смягчить будущие антироссийские санкции
Экономика
Новак рассказал о ходе согласования дорожной карты газового хаба в Турции
Общество
Суд арестовал экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
Мир
Проживающий в Финляндии россиянин устроил 30-часовой пикет из-за закрытия границы
Общество
На выставке «Россия» открылись экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»
Мир
Захарова указала на спонсирование Европой украинских телефонных мошенников
Мир
Азаров заявил об ожидании Украиной отмашки Запада по переговорам с РФ
Общество
В Москве открылся первый магазин Desport на месте Decathlon
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Волгу в Тверской области
Мир
В США рассказали о тайном требовании лидеров НАТО к Зеленскому
Мир
В Германии заявили о понимании направленного против БРИКС плана США
Мир
Заминированный автомобиль взорвался на КПП на севере Сирии
Мир
В США сообщили о низком боевом духе на Украине

Задержанного по делу о взятке чиновникам Подмосковья отправили под домашний арест

0
Фото: РИА Новости/Владимир Николаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из фигурантов дела о взятке чиновникам Ленинского городского округа Подмосковья — Алексей Соловьев — отправлен под домашний арест. Об этом сообщили в субботу, 25 ноября, в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

Мужчина будет находиться под домашним арестом до 22 января 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»).

По предварительным данным «Известий», Соловьев выступал посредником при передаче взятки. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела правоохранители задержали главу администрации Ленинского городского округа Алексея Спасского и его экс-заместителя Альберта Гравина.

На чужой пай: подмосковных чиновников подозревают в махинации с землей
Как государственные земельные участки в Ленинском городском округе уходили в частные руки

Гравин был задержан 23 ноября. По предварительной информации, чиновника подозревают во взятке в 10 млн рублей. На следующий день стало известно о задержании Спасского, в администрации округа прошли обыски. Ранее чиновник управлял округами Кашира и Красногорск. Ленинский округ Спасский возглавил в 2021 году.

24 ноября источник «Известий» сообщил, что Гравин в ходе допроса сдал своего бывшего руководителя. Так, к Гравину обратился мужчина, который «хотел перевести земли из одной категории в другую», за это экс-замглавы района попросил 60 млн рублей, после чего мужчина сразу обратился в правоохранительные органы.

Районный активист Анатолий рассказал «Известиям» о работе Спасского на посту главы округа. По его словам, чиновник «лоббировал массовую застройку», при этом, «в отличие от предыдущих руководителей, он особо сильно активистов не трогал».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023