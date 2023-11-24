Активист Ленинского округа Подмосковья рассказал о задержанном главе района

Активист Анатолий из Ленинского городского округа Московской области 24 ноября рассказал «Известиям» о работе главы муниципального образования Алексее Спасском и его бывшем заместителе Альберте Гравине, которые, по предварительной информации, были задержаны правоохранительными органами.

«Все познается в сравнении, на самом деле. То есть, у нас до этого были такие главы, вообще там, как говорится, никто словом добрым не вспомнит. Скажем так, Спасский по сравнению с ними был получше, хотя, безусловно он все равно лоббировал массовую застройку, лоббировал вот эти генпланы, поэтому сказать, что это был прямо крутой глава и управленец, конечно, нельзя», - отметил Антон.

По словам активиста, в отличии от предыдущих руководителей, Спасский «особо сильно активистов не трогал».

Антон напомнил, что Спасский стал главой Ленинского городского округа Московской области еще в 2020 году. Однако, «его на полгода отозвали в Красногорск, но потом вернули».

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о задержании Спасского. По словам собеседника, в администрации округа проходят обыски. Ранее чиновник управлял городскими округами Кашира и Красногорск. Ленинский округ он возглавил в 2021 году.

Накануне, 23 ноября, был задержан Гравин. По предварительной информации, чиновника подозревают во взятке в 10 млн рублей.