Появились подробности задержания подмосковных чиновников

Задержанный в Московской области бывший заместитель главы Ленинского городского округа Альберт Гравин сдал на допросе своего начальника руководителя района Алексея Спасского. Подробностями дела в пятницу, 24 ноября, поделился источник «Известий».

Он рассказал, что к Гравину обратился мужчина, который «хотел перевести земли из одной категории в другую». У него попросили за это 60 млн рублей.

«Он сразу обратился к силовикам. Взяли Гравина, тот сдал начальника Спасского. Устанавливают цепочку дальше», — сообщил источник.

Официально ни Следственный комитет, ни администрация Ленинского городского округа Подмосковья пока не комментировали информацию об этом деле.

Ранее в пятницу районный активист Анатолий рассказал «Известиям» о работе Спасского на посту главы округа. По его словам, чиновник «лоббировал массовую застройку», при этом «в отличие от предыдущих руководителей он особо сильно активистов не трогал».

Гравин был задержан 23 ноября. По предварительной информации, чиновника подозревают во взятке в 10 млн рублей. На следующий день стало известно о задержании Спасского. Отмечалось, что в администрации округа прошли обыски. Ранее чиновник управлял городскими округами Кашира и Красногорск. Ленинский округ он возглавил в 2021 году.