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Дача в Белгороде: чиновники ЖКХ арестованы по делу о взятке в 60 млн

Их задержание связывают с расследованием деятельности бывшего вице-губернатора области Константина Полежаева
Фото: Getty Images/ alexkich
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Басманный суд Москвы арестовал четырех чиновников из Белгородской области по делу о взятках. По данным источников «Известий», речь идет о руководителях регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности. Их подозревают в систематическом получении взяток от коммерческих структур на общую сумму 60 млн рублей. Арест связывают и с делом бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Его задержали 21 июля 2023 года также по делу о получении взятки, и сейчас он активно сотрудничает со следствием, добавил источник.

Служить в очистке

Басманный районный суд Москвы 10 августа арестовал четырех задержанных в Белгороде чиновников, следует из картотеки Мосгорсуда. Речь идет о начальнике абонентского отдела Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Юлии Овчаровой, начальнике управления финансов Фонда Андрее Внукове, руководителе Центра экологической безопасности области Данииле Медведеве и его заместителе Кирилле Попове.

В картотеке Мосгорсуда указано, что подозреваемым вменяется статья о даче взятки в крупном размере. В то же время, по данным источников «Известий» в правоохранительных органах, задержали их за получение взяток — в деле фигурирует сумма 60 млн рублей.

взятка
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Адвокат Владимир Постанюк пояснил «Известиям», что разночтение данных может быть связано с возбуждением сразу нескольких дел в отношении фигурантов.

— Могу предположить, что такой вариант возможен при возбуждении нескольких дел. Арест может проводиться по одному делу, а позже дела будут объединены в одно производство, — рассказал эксперт.

Арест чиновников источник «Известий» также связал с делом бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. В начале июля 2023 года его отстранили от должности. Глава региона Вячеслав Гладков заявлял, что чиновник систематически не выполнял свои обязанности. Претензии к Полежаеву возникли в том числе из-за неудовлетворительных темпов восстановления пострадавших из-за обстрелов со стороны Украины города Шебекино и села Новая Таволжанка.

Уже 21 июля в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере и его задержали. Следователи полагают, что в 2022 и 2023 годах Полежаев получил от директора строительной компании в качестве вознаграждения два иностранных автомобиля премиум-класса стоимостью более 17 млн рублей. Они якобы полагались за содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении контрактов в сфере ЖКХ. Сейчас бывший замгубернатора активно сотрудничает со следствием, в его показаниях могли появиться эпизоды, которые и привели в новым арестам, предположил источник «Известий».

Чиновничьи дела

Должностные лица находятся под особым контролем правоохранителей — ФСБ и органов по противодействию экономических преступлений, обратил внимание адвокат Александр Бурчук.

— Что касается возбуждения дел в отношении чиновников, то есть, как правило, два варианта. Либо поступило заявление, либо сотрудники территориального органа ФСБ и Управления экономической безопасности ведут планомерное наблюдение, — рассказал он. — Банально в кабинетах госучреждений могут стоять скрытые камеры.

Такие меры являются секретными до момента получения следователем результатов проведения оперативно-разыскной деятельности, пояснил эксперт.

ФСБ
Фото: Getty Images/ Grigorenko

Александр Бурчук также отметил, что в случае активного сотрудничества со следствием «скидка» к наказанию по делам о получении чиновниками взяток может быть достаточно существенной. Однако результат будет зависеть от добросовестности выполнения этой сделки самим обвиняемым, а также от того, как прокурор расценит, выполнены ли условия сделки.

Юрист Юрий Джулай объяснил, что сделка со следствием считается выполненной при соблюдении нескольких условий: обвиняемый должен дать показания и изобличить других соучастников или дать показания по другим преступлениям, обстоятельства которых ему известны.

— Все условия сделки обговариваются. Прокурор тем не менее может сказать на суде, что условия сделки со следствием не выполнены, и тогда все показания обвиняемого против себя, против других лиц будут даны впустую. Таких примеров масса, — рассказал он. — Также обвиняемый, заключивший сделку со следствием, может наговорить столько, что его срок будет только больше.

В случае выполнения сделки наказание подсудимому не может превышать половины от максимально предусмотренного статьей срока. Если санкция статьи позволяет, то срок наказания может быть назначен ниже низшего предела, подытожил юрист.

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