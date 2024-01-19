Запад во главе с США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе планировал настроить против России ее же партнеров, чтобы Москва приняла позицию Вашингтона по конфликту на Украине, однако у него не получилось этого сделать. Об этом 19 января заявил «РИА Новости» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его мнению, США вместе со своими партнерами пытаются найти различные способы оказания давления на РФ через ее партнеров. Для таких целей они собирают подобные форматы встреч, на которых присутствуют страны, которые глава МИД РФ Сергей Лавров определил как близкий круг России.

«Они не собираются с Россией вслух ничего обсуждать на данный момент. [Госсекретарь США Энтони] Блинкен много раз об этом сказал, что он не видит никакой темы для обсуждения, а Россия должна принять их нарративы», — уточнил Брутер.

Он также добавил, что США хотели бы, чтобы Саудовская Аравия оказывала давление на Россию своей нефтяной политикой, но этого добиться не удалось. При этом главной целью ВЭФ в Давосе «было определение между значительной частью политической элиты и закулисы того, в каком направлении они будут двигаться». Брутер подчеркнул, что согласовать позиции не удалось.

«Здесь понятна причина — слишком много вызовов одновременно. Вашингтон не успевает на всё реагировать. Даже на хуситов реакция не просто осторожная, а такая, чтобы обязательно отделить этот конфликт от остальных», — отметил эксперт.

17 января МИД РФ назвал провальной для Киева встречу по Украине в Давосе, если не считать сделанной там «семейной» фотографии участников мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в швейцарском Давосе, заявила, что в мировом сообществе начинают всё больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в «копенгагенском формате» вредны.

С 15 по 19 января в Давосе проходит традиционный Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ), на который приехали представители разных государств. Встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира» проводилась за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», заметил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского — это запретительные условия для переговоров. Кроме того, глава государства назвал придурками украинских переговорщиков, отказавшихся под давлением Великобритании от договоренностей с РФ в Стамбуле. Он отметил, что руководитель переговорной группы со стороны Киева поставил свою подпись на документе.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи в Давосе заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.