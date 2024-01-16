МИД РФ назвал провальной для Киева встречу по Украине в Давосе
Четвертая встреча по Украине, проходившая в швейцарском Давосе, оказалась провальной для Киева и его западных хозяев, если не считать сделанной там «семейной» фотографии участников мероприятия. Об этом 16 января говорится в официальном заявлении МИД РФ.
Дипломат отметила, что от участия в мероприятии, проходившем 14 января, традиционно отказался Китай. А многие другие страны мирового большинства «присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей», в связи с чем такой формат сложно назвать «полноценным».
«Кроме того, углубились разногласия между представленными странами. Несмотря на увеличение их числа, Украине и Западу не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа. Даже коммюнике председателей — Украины и Швейцарии — содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников», — отмечено на сайте ведомства.
С 15 по 19 января в Давосе проходит традиционный Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ), на который приехали представители разных государств. Встреча по украинской «формуле мира» проводилась за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», отметил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.
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