Конгресс США утвердил проект финансирования ведомств страны до начала марта

Палата представителей конгресса США в четверг, 18 января, утвердила инициативу, которая предусматривает продление финансирования ряда структур федерального правительства страны.

Как стало известно, часть правительственных структур Соединенных Штатов будет финансироваться до 1 марта, в том время как остальные — до 8 марта этого года.

Чтобы законопроект считался утвержденным, необходимо было набрать две трети голосов. Достичь этого удалось в конечном итоге при поддержке 314 законодателей. Против инициативы проголосовали 108 человек.

Теперь данный законопроект отправляется на подписание к президенту США Джо Байдену.

Предотвратить шатдаун (частичное прекращение работы федерального правительства) удалось менее чем за двое суток до предстоящей остановки деятельности правительства США.

Ранее в этот день сенат конгресса США одобрил инициативу, предусматривающую продление финансирования ряда структур федерального правительства до начала марта.

Накануне законопроект по продлению финансирования правительственных структур США прошел процедурное голосование в сенате конгресса.

13 января план временного продления финансирования работы правительства США был согласован лидерами конгресса. При этом финансирование, как и в прошлый раз, остается в рамках двух временных интервалов: один из них закончится 1 марта, а другой продолжит действовать до 8 марта.

В тот же день Белый дом уведомил ряд ведомств о подготовке к возможной приостановке деятельности правительства. По данным агентства Bloomberg, причиной шатдауна может стать разделение мнений в конгрессе по поводу соглашения о расходах.

7 января спикер Майк Джонсон сообщил, что палата представителей конгресса США может в скором времени прийти к соглашению с Белым домом о продолжении финансирования работы федерального правительства. Однако Джо Байден заверил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании.

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг 5 января заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. 3 января об этом также говорила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ноябре 2023 года администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября. Согласно закону, финансирование направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.