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Белый дом напомнил о грядущем шатдауне

Официальный представитель Белого дома Жан-Пьер: США вновь угрожает шатдаун
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США приближаются к шатдауну — частичному прекращению работы федерального правительства, напомнила 3 января на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет работать. Вместо того, чтобы делать свою работу, республиканцы покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели», — сказала она.

Палата представителей конгресса США вернется к работе 9 января. Президент Джо Байден уехал на новогодние праздники на карибский остров, откуда вернется в Белый дом 2 января.

В ноябре администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

Согласно закону, финансирование будет направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.

Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег
Палата представителей пытается избежать остановки работы правительства

Между тем 22 декабря в ежегодном докладе сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) заявил, что правительство США потратило за 2023 год порядка $900 млрд из средств налогоплательщиков на сомнительные статьи расходов. Он указал, что $659 млрд приходится на процентные выплаты по госдолгу США, а в 2023 году он вырос на $4 трлн и составляет $34 млрд. Соответственно $236 млрд было выплачено американской администрацией в качестве грантов «не тем людям, в неверном объеме или на ошибочных основаниях».

До этого, 5 декабря, конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что США тратят на Украину больше денежных средств, чем на себя. Он выразил уверенность в том, что после окончания конфликта Киев будет просить Вашингтон помочь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

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