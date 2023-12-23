Правительство США потратило за год порядка $900 млрд из средств налогоплательщиков на сомнительные статьи расходов. Соответствующее заявление сделал 22 декабря в ежегодном докладе сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки).

Как указал сенатор, $659 млрд приходится на процентные выплаты по государственному долгу США. При этом американский госдолг вырос в 2023 году на $4 трлн и составляет $34 млрд. $236 млрд было выплачено американской администрацией в качестве грантов «не тем людям, в неверном объеме или на ошибочных основаниях».

«На фоне того, как Конгресс тратит средства на поощрение своих любимых индустрий и проектов, связанных с домашними животными, американские налогоплательщики вынуждены оплачивать это за счет рекордно высокой инфляции и ужасающих процентных ставок», — отметил законодатель.

Согласно докладу Пола, порядка $33,2 млн было потрачено Национальными институтами здравоохранения США, входящими в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб, на содержание в штате Южная Каролина обезьян, предназначенных для проведения научных экспериментов. Около $6 млн Агентство США по международному развитию (USAID) потратило на развитие туристических проектов в Египте. Еще около $2,7 млн Национальные институты здравоохранения США выделили Технологическому институту штата Джорджия, которые затем якобы передали часть из них ученым в Санкт-Петербурге. Утверждается, что российские ученые проводили операции на мозге у кошек, а затем анализировали их возможность ходить по беговой дорожке. Сенатор отметил, что данные расходы относятся к 2021 году, но данные о них были опубликованы лишь через год.

Также Пол подчеркнул в своем докладе, что более $8 тыс. министерство обороны США потратило на покупку аквариума для лобстеров, потеряв при этом свыше $100 млн из-за неправильного хранения газотурбинных двигателей и трансмиссий. Кроме того, свыше $477 тыс. Национальные институты аллергических и инфекционных заболеваний США потратили на изучение обезьян, подвергнутых процедуре по смене пола. Телеканал Fox News отмечает, что доклад сенатора публикуется девятый год подряд.

Ранее, 5 декабря, конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что США тратят на Украину больше денежных средств, чем на себя.

1 декабря республиканец Джордж Сантос был исключен из конгресса США за коррупцию. Было установлено, что он «воровал из своей кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых OnlyFans.com»

12 сентября экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.