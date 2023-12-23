Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал победой решение отложить рассмотрение дела о его иммунитете
Армия
Украинский пленный изъявил желание сражаться в спецоперации за Россию
Мир
Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект
Мир
Шольца обвинили в коррупции после публикации дневника экс-главы банка
Мир
Генсек ООН указал на сложности в поставках гумпомощи в Газу
Мир
Байден подписал военный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд
Армия
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Мир
ХАМАС cочло принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной
Мир
Генсек ООН заявил об отсутствии смысла в восстановлении зерновой сделки
Политика
В регионах начали работу избирательные штабы Путина
Мир
Республиканцы захотели исключить Байдена из бюллетеней в трех штатах
Общество
Правительство РФ определило показатели границ бедности в новых регионах
Происшествия
Замначальника УМВД в Петербурге отправили в СИЗО за превышение полномочий
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до +3 градусов в Москве 23 декабря
Общество
Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor

Сенатор Пол сообщил о тратах правительства США на сомнительные расходы

Сенатор Пол: правительство США потратило $900 млрд на сомнительные расходы
0
Фото: Global Look Press/Julia Nikhinson - CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство США потратило за год порядка $900 млрд из средств налогоплательщиков на сомнительные статьи расходов. Соответствующее заявление сделал 22 декабря в ежегодном докладе сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки).

Как указал сенатор, $659 млрд приходится на процентные выплаты по государственному долгу США. При этом американский госдолг вырос в 2023 году на $4 трлн и составляет $34 млрд. $236 млрд было выплачено американской администрацией в качестве грантов «не тем людям, в неверном объеме или на ошибочных основаниях».

«На фоне того, как Конгресс тратит средства на поощрение своих любимых индустрий и проектов, связанных с домашними животными, американские налогоплательщики вынуждены оплачивать это за счет рекордно высокой инфляции и ужасающих процентных ставок», — отметил законодатель.

Согласно докладу Пола, порядка $33,2 млн было потрачено Национальными институтами здравоохранения США, входящими в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб, на содержание в штате Южная Каролина обезьян, предназначенных для проведения научных экспериментов. Около $6 млн Агентство США по международному развитию (USAID) потратило на развитие туристических проектов в Египте. Еще около $2,7 млн Национальные институты здравоохранения США выделили Технологическому институту штата Джорджия, которые затем якобы передали часть из них ученым в Санкт-Петербурге. Утверждается, что российские ученые проводили операции на мозге у кошек, а затем анализировали их возможность ходить по беговой дорожке. Сенатор отметил, что данные расходы относятся к 2021 году, но данные о них были опубликованы лишь через год.

Также Пол подчеркнул в своем докладе, что более $8 тыс. министерство обороны США потратило на покупку аквариума для лобстеров, потеряв при этом свыше $100 млн из-за неправильного хранения газотурбинных двигателей и трансмиссий. Кроме того, свыше $477 тыс. Национальные институты аллергических и инфекционных заболеваний США потратили на изучение обезьян, подвергнутых процедуре по смене пола. Телеканал Fox News отмечает, что доклад сенатора публикуется девятый год подряд.

Дороги налоги: чем США собираются заплатить по своему госдолгу
Джо Байден хочет повысить отчисления для корпораций и зажиточных американцев

Ранее, 5 декабря, конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что США тратят на Украину больше денежных средств, чем на себя.

1 декабря республиканец Джордж Сантос был исключен из конгресса США за коррупцию. Было установлено, что он «воровал из своей кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых OnlyFans.com»

12 сентября экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023