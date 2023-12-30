Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока

Американский президент Джо Байден провел 418 дней (39% своего президентского срока) в отпуске, по данным Vacation Tracker Национального комитета Республиканской партии. В канун Нового года глава Белого дома отдыхает с семьей на Виргинских островах, пишет 29 декабря портал Sean Hannity.

Дни так называемого отпуска Байдена включают 100 из 135 выходных в одном из двух его домов в Делавэре, в Кэмп-Дэвиде или в особняках миллиардеров-демократов. Теперь президент США прилетел в Санта-Крус на Виргинских островах с несколькими членами семьи. Белый дом отказался сообщить, кто присоединится к Джо Байдену и первой леди Джилл.

Первое семейство США будет наслаждаться тропическим раем в течение недели и вернется в Вашингтон 2 января. Чета Байденов поселилась в доме на берегу моря Two Palms Villa, принадлежащем донорам-демократам, сообщила New York Times.

23 декабря в Белом доме сообщили, что президент США в канун Рождества направится в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде. После возвращения в Вашингтон, Байден с первой леди отправятся на Виргинские острова отмечать Новый год.

В октябре общественность разгневало невинное барбекю в Розовом саду Белого дома с живой музыкой. Оно вызвало критику и негодование в адрес Байдена, поскольку тот за несколько часов до этого беседовал по телефону с премьер-министром Израиля о нападении ХАМАС.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.