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Байден отправился на каникулы в загородную резиденцию
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Байден отправился на каникулы в загородную резиденцию

Президент США Джо Байден отправился на каникулы в загородную резиденцию
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден отправляется на новогодние каникулы. Об этом 22 декабря сообщили в Белом доме.

Канун Рождества Байден проведет в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, куда он отправится 23 декабря.

«Во вторник (26 декабря. — Ред.) президент и первая леди вернутся в Белый дом», — рассказали в пресс-службе администрации.

После этого Байден отправится встречать Новый год вместе с первой леди на Санта-Крус на Виргинские острова.

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Ранее, 8 октября, барбекю в Розовом саду Белого дома с живой музыкой вызвало критику и негодование в адрес Байдена, который за несколько часов до этого беседовал по телефону с премьер-министром Израиля о нападении ХАМАС.

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