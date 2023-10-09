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Байдена раскритиковали за барбекю в Белом доме в день атак по Израилю

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Фото: Global Look Press/CNP/Leigh Voge
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Барбекю в Розовом саду Белого дома с живой музыкой вызвало критику и негодование в адрес американского президента Джо Байдена, который несколькими часами ранее беседовал по телефону с премьер-министром Израиля о нападении ХАМАС.

Как сообщил журналист из пула Белого дома Брайан Беннетт, ближе к вечеру из Розового сада можно было услышать живую музыку. Когда он спросил, что происходит, ему ответили, что «президент и первая леди устраивают барбекю для сотрудников представительской резиденции Белого дома и членов их семей».

Барбекю состоялось после того, как израильское правительство официально объявило войну в воскресенье, 8 октября. Страна впервые сделала такое заявление с 1973 года, после того как палестинское движение ХАМАС совершило нападение на страну 7 октября, напомнил телеканал Fox News.

«В то время как ХАМАС держит американцев в заложниках, Джо Байден наслаждается пикником с живой группой», — заявил сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули в соцсети Х.

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8 октября президент США дал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Заявление Белого дома последовало за вторым телефонным разговором премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Байденом на тему палестино-израильского обострения, которое произошло ранее в этот же день.

Предыдущий состоялся 7 октября в связи с началом массированных обстрелов израильской территории со стороны сектора Газа. Тогда Нетаньяху поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку и высказался за проведение продолжительной израильской кампании в секторе Газа.

В субботу, 7 октября, Байден заявил на брифинге, что поручил помощникам активизировать контакты с Израилем, странами региона, ЕС и Палестиной. По его словам, распоряжение получили сотрудники администрации, ответственные за национальную безопасность США.

Также 7 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает от Палестины шагов, направленных на восстановление стабильности в регионе. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты безоговорочно осуждают террористические атаки ХАМАС против Израиля, и призвал всех руководителей в регионе также осудить их.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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