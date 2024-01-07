Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства
Президент США Джо Байден 7 января сообщил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает шатдаун (частичное прекращение работы федерального правительства).
«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных интересов», — говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Ранее в этот день спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) сообщил, что палата представителей конгресса США может в скором времени прийти к соглашению с Белым домом о продолжении финансирования работы федерального правительства.
5 января глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 января сказала, что США приближаются к шатдауну.
В ноябре администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.
Согласно закону, финансирование будет направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.