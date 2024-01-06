В Белом доме допустили частичный шатдаун в январе

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг 5 января заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год.

«Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром», — сказала она в ходе семинара для прессы на площадке газеты Christian Science Monitor.

Как отметила Янг, перспектива согласования расходов до истечения дедлайна 20 января является «пугающей». Также, по ее словам, ряд консервативно настроенных республиканцев хотят довести ситуацию до шатдауна — частичного прекращения работы федерального правительства.

Ранее, 3 января, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США приближаются к шатдауну.

В ноябре администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

Согласно закону, финансирование будет направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.