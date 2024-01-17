Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США

Законопроект по продлению финансирования правительственных структур США прошел процедурное голосование в сенате конгресса. Трансляция ведется телеканалом C-SPAN.

Отмечается, что часть правительственных структур США будет финансироваться до 1 марта, а другие — до 8 марта.

Чтобы верхняя палата американского конгресса согласилась продолжить работу над законопроектом, требовалась поддержка по меньшей мере 60 сенаторов. По предварительным результатам голосования, работа над законопроектом продолжится, что позволит вынести его в ближайшие дни на голосование.

Ранее, 13 января, план временного продления финансирования работы правительства США был согласован лидерами конгресса. При этом финансирование, как и в прошлый раз, остается в рамках двух временных интервалов: один из них закончится 1 марта, а другой продолжит действовать до 8 марта.

В тот же день Белый дом уведомил ряд ведомств о подготовке к возможной приостановке деятельности правительства. По данным агентства Bloomberg, причиной шатдауна может стать разделение мнений в конгрессе по поводу соглашения о расходах.

7 января спикер Майк Джонсон сообщил, что палата представителей конгресса США может в скором времени прийти к соглашению с Белым домом о продолжении финансирования работы федерального правительства. Однако президент США Джо Байден заверил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании.

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг 5 января заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. 3 января об этом также говорила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ноябре 2023 года администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

Согласно закону, финансирование направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.