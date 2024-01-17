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Сенат согласился продолжить работу над проектом финансирования ведомств США

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Фото: Global Look Press/Pete Marovich - Pool via CNP
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Законопроект по продлению финансирования правительственных структур США прошел процедурное голосование в сенате конгресса. Трансляция ведется телеканалом C-SPAN.

Отмечается, что часть правительственных структур США будет финансироваться до 1 марта, а другие — до 8 марта.

Чтобы верхняя палата американского конгресса согласилась продолжить работу над законопроектом, требовалась поддержка по меньшей мере 60 сенаторов. По предварительным результатам голосования, работа над законопроектом продолжится, что позволит вынести его в ближайшие дни на голосование.

Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег
Палата представителей пытается избежать остановки работы правительства

Ранее, 13 января, план временного продления финансирования работы правительства США был согласован лидерами конгресса. При этом финансирование, как и в прошлый раз, остается в рамках двух временных интервалов: один из них закончится 1 марта, а другой продолжит действовать до 8 марта.

В тот же день Белый дом уведомил ряд ведомств о подготовке к возможной приостановке деятельности правительства. По данным агентства Bloomberg, причиной шатдауна может стать разделение мнений в конгрессе по поводу соглашения о расходах.

7 января спикер Майк Джонсон сообщил, что палата представителей конгресса США может в скором времени прийти к соглашению с Белым домом о продолжении финансирования работы федерального правительства. Однако президент США Джо Байден заверил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании.

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг 5 января заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. 3 января об этом также говорила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ноябре 2023 года администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

Согласно закону, финансирование направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.

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