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Белый дом уведомил о необходимости подготовиться к вероятному шатдауну

Bloomberg: Белый дом заявил о необходимости подготовиться к возможному шатдауну
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Белый дом уведомил ряд ведомств о подготовке к возможной приостановке деятельности правительства. Об этом 13 января сообщило Bloomberg.

«Административно-бюджетное управление посоветовало агентствам подготовить свои планы относительно того, как они будут действовать, если произойдет перерыв в государственном финансировании, из-за которого тысячи федеральных служащих могут быть отправлены в отпуск или вынуждены работать без оплаты», — говорится в сообщении.

По данным агентства, причиной шатдауна может стать разделение мнений в конгрессе по поводу соглашения о расходах.

Отмечается, что в число ведомств, поставленных в известность о риске шатдауна, вошли департаменты сельского хозяйства, транспорта и энергетики, жилищного строительства и городского развития и другие органы.

Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег
Палата представителей пытается избежать остановки работы правительства

Ранее, 7 января, спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) сообщил, что палата представителей конгресса США может в скором времени прийти к соглашению с Белым домом о продолжении финансирования работы федерального правительства. Однако в тот же день президент США Джо Байден заверил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании.

До этого, 5 января, глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Об этом в начале января также говорила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ноябре 2023 года администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Джонсон. Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

Согласно закону, финансирование будет направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.

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