В США заявили о принятии плана финансирования правительства лидерами конгресса

План временного продления финансирования работы правительства США согласован лидерами конгресса. Об этом сообщил журнал Politico в субботу, 13 января.

«Лидеры конгресса на следующей неделе предложат принять двухуровневую временную меру до марта», — сказано в публикации.

При этом финансирование, как и в прошлый раз, остается в рамках двух временных интервалов: один из них закончится 1 марта, а другой продолжит действовать до 8 марта.

«Спикер [нижней палаты, республиканец от штата Луизиана] Майк Джонсон поддерживает план, который необходим для завершения подготовки списка из 12 законопроектов о расходах на текущий финансовый год, после того как ранее он отверг идею еще одного краткосрочного продления финансирования», — сообщил Politico.

Голосование по проекту ожидается на следующей неделе, добавили в издании.

Ранее в тот же день Белый дом уведомил ряд ведомств о подготовке к возможной приостановке деятельности правительства. По данным агентства Bloomberg, причиной шатдауна может стать разделение мнений в конгрессе по поводу соглашения о расходах.

До этого, 7 января, Майк Джонсон сообщил, что палата представителей конгресса США может в скором времени прийти к соглашению с Белым домом о продолжении финансирования работы федерального правительства. Однако в тот же день президент США Джо Байден заверил, что американский конгресс достиг соглашения о финансировании.

Перед этим, 5 января, глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Об этом в начале января также говорила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В ноябре 2023 года администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Джонсон. Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

Согласно закону, финансирование направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.