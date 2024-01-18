СМИ сообщили об уничтожении БПЛА около базы США в Иракском Курдистане
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит около базы США, расположенной в Иракском Курдистане около аэродрома Эрбиль. Об этом 18 января сообщает Al Arabiya, ссылаясь на источники в службах безопасности.
«Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в четверг над аэропортом Эрбиль на севере Ирака, где дислоцируются военные силы США и других международных организаций», — передает телеканал.
Иных подробностей не приводится.
В ночь на 16 января взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. Их произошло как минимум семь. Отмечалось, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за удары.
КСИР также заявил, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты уничтожены, отметили в корпусе.
Телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак. Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что при ударе баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали. Позднее телеканал Rudaw сообщил, что курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов КСИР по Эрбилю.
Пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала эти удары со стороны Ирана безрассудными и неточными, а также отметила, что власти Соединенных Штатов поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака.
В МИД Ирака назвали обстрел иранскими силами Курдистана агрессией против суверенитета и безопасности страны. Также страна направила жалобу в Совет Безопасности ООН после случившегося. Ирак также отозвал своего посла, находящегося в Тегеране.