КСИР сообщил об уничтожении баз антииранских группировок в Эрбиле
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объяснил удары баллистическими ракетами по иракскому городу Эрбиль. Об этом 16 января сообщает агентство Tasnim News.
Отмечается, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты уничтожены.
Ранее, 15 января, телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. КСИР взял на себя ответственность за удары.
В этот же день телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак КСИР на объекты в Эрбиле.
При этом агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что в результате атак баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали.