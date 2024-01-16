Четыре человека погибли в результате атак ВС Ирана на иракский Эрбиль
Четыре человека погибли в результате атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) на объекты в иракском Эрбиле. Об этом 15 января сообщила телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Отмечается, что среди пострадавших американских военных и сил коалиции нет. При этом коалиционные силы сбили три беспилотника возле аэропорта Эрбиля.
Ранее в этот день телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. КСИР взял на себя ответственность за удары.
14 января стало известно об атаках на три базы США в Сирии и Ираке, в том числе на базу в аэропорту Эрбиля и базу «Конико».
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что произошедшее 25 декабря нападение на авиабазу Эрбиль в Ираке привело к ранению трех американских военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.