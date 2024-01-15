Иракские группировки сообщили об атаке на базы США в Сирии и Ираке
Вооруженные группировки в составе шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» сообщили поздним вечером 14 января о проведенных атаках на три базы США в Сирии и Ираке. Об этом в Telegram-канале сообщил телеканал Al Mayadeen.
«Исламское сопротивление Ирака»: наши воины атаковали три оккупационные базы в Ираке и Сирии ракетами и беспилотниками; они атаковали базу Хараб Аль-Джир, базу в аэропорту Эрбиля и базу «Конико», — сказано в сообщении.
Движение добавило, что атаки проводятся в продолжение сопротивления американским силам в Ираке и регионе и в ответ на массовые убийства, устроенные против народа в секторе Газа. Они пообещали продолжать атаки по ключевым точкам противника, добавило Arabic.rt.
11 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на пресс-брифинге заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Райдер отметил, что из этого числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.
3 января шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке беспилотников на американскую базу в Эт-Танфе в Сирии. Атака стала актом в продолжение «сопротивления американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также ответом на массовые убийства» Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа.
До этого, 30 декабря, в Сирии отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.
Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что эти действия больше напоминают демонстрацию силы. Конфронтация была всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает военное присутствие США в Ираке законным.
Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.