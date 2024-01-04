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В Сирии шииты атаковали военную базу США

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Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad, File
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Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке беспилотников на американскую базу в Эт-Танфе в Сирии, сообщил 3 января в Telegram-канале телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что атака беспилотников стала актом в продолжение «сопротивления американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также ответом на массовые убийства» Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа.

Военная база США в сирийском районе Эт-Танф расположена на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

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Ранее, 30 декабря, в Сирии отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

26 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали.

7 ноября Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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