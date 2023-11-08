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Пентагон указал на незначительный ущерб от обстрелов баз на Ближнем Востоке

Пентагон: США не видят большого ущерба от обстрелов своих баз на Ближнем Востоке
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Johnny Bivera
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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 7 ноября заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке.

«Хотя мы наблюдаем увеличение числа этих атак, мы не видим значительных потерь или значительного ущерба нашим военнослужащим», — сказала она в ходе брифинга.

Как отметила Сингх, с 17 ноября американские военные базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников как минимум 40 раз.

По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

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Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что 45 американских военнослужащих пострадали при атаках по базам США на Ближнем Востоке.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

За день до этого американская база на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

28 октября военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии также была атакована беспилотниками (БПЛА). Это привело к взрывам внутри базы.

Пентагон 27 октября сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и БПЛА.

26 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков.

В тот же день посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев прокомментировал в интервью «Известиям» атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

24 октября бойцы «Исламского сопротивления Ирака» обстреляли американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии из ракетной установки. Также в тот день организация взяла на себя ответственность за атаку на военные базы США у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и Эш-Шаддади с помощью беспилотников.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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