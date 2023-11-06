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Число раненых военных США при ударах по базам на Ближнем Востоке выросло до 45

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Фото: AP Photo/Ali Abdul Hassan
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Число американских военнослужащих, пострадавших при атаках по базам США на Ближнем Востоке, увеличилось до 45 человек. Об этом 6 ноября сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«По меньшей мере 45 американцев получили незначительные ранения или потенциальные травмы головного мозга», — говорится в публикации.

Отмечается, что около 24 военных остаются под наблюдением врачей после полученных черепно-мозговых травм, еще 21 получил незначительные ранения.

Согласно заявлению «Исламского сопротивления Ирака», опубликованному порталом Masrawy, боевики шиитских вооруженных формирований 6 ноября нанесли удары по четырем базам США, две из которых находятся в Сирии, а другие две — в Ираке.

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Ранее, 31 октября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

За день до этого американская база на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

28 октября военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии также была атакована беспилотниками (БПЛА). Это привело к взрывам внутри базы.

Пентагон 27 октября сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и БПЛА.

26 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков.

В тот же день посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев прокомментировал в интервью «Известиям» атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

24 октября бойцы «Исламского сопротивления Ирака» обстреляли американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии из ракетной установки. Также в тот день организация взяла на себя ответственность за атаку на военные базы США у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и Эш-Шаддади с помощью беспилотников.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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