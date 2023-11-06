Число раненых военных США при ударах по базам на Ближнем Востоке выросло до 45

Число американских военнослужащих, пострадавших при атаках по базам США на Ближнем Востоке, увеличилось до 45 человек. Об этом 6 ноября сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«По меньшей мере 45 американцев получили незначительные ранения или потенциальные травмы головного мозга», — говорится в публикации.

Отмечается, что около 24 военных остаются под наблюдением врачей после полученных черепно-мозговых травм, еще 21 получил незначительные ранения.

Согласно заявлению «Исламского сопротивления Ирака», опубликованному порталом Masrawy, боевики шиитских вооруженных формирований 6 ноября нанесли удары по четырем базам США, две из которых находятся в Сирии, а другие две — в Ираке.

Ранее, 31 октября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

За день до этого американская база на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

28 октября военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии также была атакована беспилотниками (БПЛА). Это привело к взрывам внутри базы.

Пентагон 27 октября сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и БПЛА.

26 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в период между 17 и 18 октября 21 военнослужащий США получил легкие ранения в Ираке и Сирии в результате вылазок боевиков.

В тот же день посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев прокомментировал в интервью «Известиям» атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

24 октября бойцы «Исламского сопротивления Ирака» обстреляли американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии из ракетной установки. Также в тот день организация взяла на себя ответственность за атаку на военные базы США у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и Эш-Шаддади с помощью беспилотников.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.