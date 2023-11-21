Силы США в Ираке и Сирии подверглись атакам 66 раз с 17 октября

Силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали. Об этом во вторник, 21 ноября, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Силы [США] были подвергнуты нападениям около 66 раз, из них 32 раза в Ираке и 34 раза в Сирии», — отметила она.

Кроме того, Сингх уточнила, что среди раненых оказались 62 американских гражданина.

9 ноября стало известно, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 46 раз. Как сообщили в Пентагоне, 24 атаки произошли в Ираке, еще 22 — в Сирии. В тот же день сообщалось, что за последние сутки было совершено четыре нападения: одно в Ираке, три в Сирии. Незначительные ранения получили 56 человек.

Сингх 7 ноября заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Ранее, 28 октября, стало известно об атаках по военным базам США на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в Сирии. Предположительно, было выпущено около 10 снарядов. Ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.