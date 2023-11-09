Число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 46

Силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 46 раз, пострадали 56 человек. Об этом 9 ноября заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«В период с 17 октября по 9 ноября силы США и коалиции подверглись атакам по меньшей мере 46 раз», — сказала она в ходе брифинга.

Американские военные базы по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как отметила Сингх, 24 атаки произошли в Ираке, еще 22 — в Сирии. По ее словам, за последние сутки было совершено четыре нападения: одно в Ираке, три в Сирии. Незначительные ранения получили 56 человек.

Ранее в этот день телеканал Al Mayadeen сообщил, что военная база США в Сирии в районе нефтяного месторождения «Эль-Омар» к востоку от города Дейр-эз-Зор была обстреляна за ночь не менее чем 15 ракетами.

Накануне сообщалось, что американская база на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии также подверглась обстрелу. В сообщении отмечается, что эта военная база США на территории месторождения уже не в первый раз подвергается нападениям. Обстрелы совершались с помощью ракетных ударов и беспилотников.

Помощник министра обороны США Барбара Лиф сказала, что атаки на американские базы на Ближнем Востоке представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море.

Сингх 7 ноября заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

6 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что 45 американских военнослужащих пострадали при атаках по базам США на Ближнем Востоке.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

28 октября стало известно об атаках по военным базам США на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии. Предположительно, было выпущено около 10 снарядов. Ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

27 октября в Пентагоне заявили о 20 атаках по американским военным базам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников за последние 10 дней. Силы коалиции были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и шесть раз в Сирии.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.