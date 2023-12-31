В Сирии шииты атаковали две военные базы США

В Сирии отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико впровинции Дейр-эз-Зор. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает издание Аl Mayadee.

Издание утверждает, что по базе было выпущено около 12 ракет за раз. Шиитские бойцы утверждают, что, несмотря на открытый по ним огонь из зенитных средств, ракеты поразили все цели.

Также был нанесен удар по американской военной базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. По информации телеканала, в момент атаки на территории военного объекта прогремело несколько взрывов, они были слышны в окрестностях.

26 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали.

7 ноября Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.