Пентагон сообщил о 130 атаках на военные базы США на Ближнем Востоке за три месяца

С 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Об этом 11 января сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на пресс-брифинге, трансляция которого опубликована на сайте телеканала NTD.

«Общее количество атак на сегодняшний день составляет 130», — сказал он.

Райдер отметил, что из этого числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

Кроме того, он подтвердил, что с 19 ноября 2023 года число нападений йеменских хуситов на суда в Красном море выросло до 27.

Ранее, 3 января, шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке беспилотников на американскую базу в Эт-Танфе в Сирии. Отмечается, что атака стала актом в продолжение «сопротивления американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также ответом на массовые убийства» Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа.

До этого, 30 декабря, в Сирии отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

4 декабря Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что по американской военной базе на северо-востоке Сирии выпустили 15 ракет с территории Ирака. Уточнялось, что персонал и оборудование войск США в результате случившегося не пострадали.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.