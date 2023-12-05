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Американская база в Сирии подверглась атаке с территории Ирака

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil
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По американской военной базе на северо-востоке Сирии выпустили 15 ракет с территории Ирака. Об этом 4 декабря сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«15 ракет калибра 122 мм были выпущены из Ирака по американской базе в Румейлане в Сирии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что персонал и оборудование войск США в результате случившегося не пострадали.

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21 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали.

9 ноября стало известно, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 46 раз. Как сообщили в Пентагоне, 24 атаки произошли в Ираке, еще 22 — в Сирии. В тот же день сообщалось, что за последние сутки было совершено четыре нападения: одно в Ираке, три в Сирии. Незначительные ранения получили 56 человек.

Сингх 7 ноября заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Ранее, 27 октября, стало известно об атаках по военным базам США на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в Сирии. Предположительно, было выпущено около 10 снарядов. Ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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