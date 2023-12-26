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ВС США нанесли удары по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

Пентагон: США нанесли удары по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке
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Фото: Global Look Press/Capt. Robyn Haake/Planetpix
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Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по трем объектам, принадлежащим группировке «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Об этом 25 декабря сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Сегодня по указанию президента [Джо] Байдена Вооруженные силы США нанесли необходимые и соразмерные удары по трем объектам, используемым «Катаиб Хезболла», и связанным с ней группировкам в Ираке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

Как отметил Остин, удары являются ответом на серию нападений, произведенных на американских военных в Ираке и Сирии. По словам главы Пентагона, атаковавшие базы США ополченцы спонсировались Ираном.

Остин также указал на то, что произошедшее 25 декабря нападение на авиабазу Эрбиль в Ираке привело к ранению трех американских военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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26 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали. 7 ноября Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

В октябре Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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