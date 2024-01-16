Reuters узнало об отсутствии пострадавших объектов США при атаках на Эрбиль

Объекты США не пострадали в результате атак баллистическими ракетами, которые были совершены в понедельник, 15 января, по иракскому городу Эрбиль со стороны Вооруженных сил Ирана. Об этом 16 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Ни один объект США не пострадал от ракетных ударов», — говорится в статье.

Вашингтон официально пока что не давал комментариев. В агентстве подчеркнули, что Белый дом, Пентагон и Госдепартамент еще не делали какого-либо заявления относительно прошедших атак.

Накануне, 15 января, телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за удары.

В этот же день телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак КСИР на объекты в иракском Эрбиле.

14 января стало известно об атаках на три базы США в Сирии и Ираке, в том числе на базу в аэропорту Эрбиля и базу Конико.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что произошедшее 25 декабря нападение на авиабазу Эрбиль в Ираке привело к ранению трех американских военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.