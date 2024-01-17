Ирак направил жалобу в СБ ООН после ударов Ирана по Эрбилю

Ирак направил жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по Эрбилю. Соответствующая информация следует из заявления МИД Ирака.

«Во вторник, 16 января 2024 года, Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу для государственного и частного секторов», — приводит заявление иракского МИДа «РИА Новости».

Как уточнили в ведомстве, жалоба генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН была подана в двух экземплярах через постоянное представительство Республики Ирак в Нью-Йорке. В документе сказано, что «эта агрессия является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа».

Ранее в этот день МИД Ирака отозвало своего посла, находящегося в Тегеране, из-за ударов КСИР по административному центру Иракского Курдистана города Эрбиль.

В ночь на 16 января взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. КСИР взял на себя ответственность за удары.

КСИР заявил, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты уничтожены.

Телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак КСИР на объекты в Эрбиле. При этом агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что в результате атак баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала эти удары со стороны Ирана «безрассудными и неточными», а также отметила, что власти США поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака. Позднее телеканал Rudaw сообщил, что курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов КСИР по Эрбилю.

В МИД Ирака назвали обстрел иранскими силами Курдистана агрессией против суверенитета и безопасности страны. В министерстве указали, что иракское правительство примет все возможные законные меры против нарушения суверенитета Ирака и безопасности его народа, включая подачу жалобы в Совет Безопасности ООН.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с «Известиям» заявил, что удары Ирана по Ираку могут быть местью за атаки Израиля по Ливану.