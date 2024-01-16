Востоковед назвал удары Ирана по Ираку местью за атаки Израиля по Ливану

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается. Об этом 16 января «Известиям» заявил директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов.

«Здесь совпадение двух позиций: Турция ведет боевые действия на территории Северного Ирака против курдов и одновременно по Эрбилю — столице Иракского Курдистана — ракетный удар наносит Иран. Сейчас в арабских СМИ появились сообщения, что это якобы удар мести за то, что США нанесли удар по Алеппо в Сирии. Но может быть, эта акция мести за те удары, которые они понесли от израильской разведки, от израильских сил по уничтожению лидеров «Хезболлы» и, возможно, ХАМАС», — сказал он.

Специалист указал на то, что начинается расширение географии ближневосточной дестабилизации.

«Общий фон, конечно, очень тяжелый. <…> Не ограничено уже только сектором Газа, на который больше всего обращали внимание. Сейчас эпицентр перемещается в восточном направлении. Это очень тревожное явление. Почему? Потому что никто не знает, как отреагируют американцы», — сказал Тарасов.

В ночь на 16 января взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана) взял на себя ответственность за удары. Четыре человека погибли в результате атак.

КСИР заявил, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана». При этом агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что в результате атак баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала удары со стороны Ирана безрассудными и неточными, а также отметила, что власти США поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака.