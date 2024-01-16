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В Белом доме назвали безрассудными и неточными удары Ирана по Эрбилю

Белый дом: США расценивают удары КСИР по Эрбилю как безрассудные и неточные
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Фото: соцсети
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Власти Соединенных Штатов поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака по поводу ударов, которые совершили Вооруженные силы Ирана по городу Эрбилю, и считают, что речь идет о «безрассудных и неточных» ударах. Такое заявление сделала пресс-секретаря совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

«Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», — говорится в заявлении Уотсон, которое появилось 16 января распоряжении «РИА Новости».

Пресс-секретарь совета нацбезопасности также отметила, что США будут и дальше оценивать произошедшее, но изначальная оценка Вашингтона заключается в том, что разговор идет о «безрассудной и неточной серии ударов» со стороны Ирана.

«США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака», — подчеркнула Уотсон.

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Накануне, 15 января, телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. КСИР взял на себя ответственность за удары.

В этот же день телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) на объекты в иракском Эрбиле. Агентство Reuters сообщало, что объекты США не пострадали в результате этих атак по иракскому городу Эрбиль.

14 января стало известно об атаках на три базы США в Сирии и Ираке, в том числе на базу в аэропорту Эрбиля и базу «Конико».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что произошедшее 25 декабря нападение на авиабазу Эрбиль в Ираке привело к ранению трех американских военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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