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СМИ узнали о гибели курдского бизнесмена и его семьи при ударах Ирана по Эрбилю

Rudaw: при ударах КСИР по Эрбилю погиб курдский бизнесмен и члены его семьи
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Фото: t.me/rentv_news
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Курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) по иракскому городу Эрбиль. Об этом 16 января сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на бывшего заместителя спикера парламента Курдистана, члена политбюро Демократической партии Курдистана Хемна Хаврами.

«Пешрав Дизайи, известный курдский бизнесмен и владелец Falcon Group, которая управляет крупными проектами, такими как Empire World, скончался от полученных травм вместе с четырьмя членами своей семьи около часа ночи во вторник после того, как в его дом попала ракета», — говорится в статье.

Эту информацию Хаврами подтвердил в соцсети Х (бывш. Twitter), отметив, что «неоправданные атаки КСИР в Эрбиле были направлены против дома гражданского населения».

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Поводом для этого стала гибель 12 военнослужащих в результате атаки со стороны РПК

Накануне, 15 января, телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за удары.

В этот же день сообщалось, что четыре человека погибли в результате атак КСИР на объекты в иракском Эрбиле. Агентство Reuters узнало, что объекты США не пострадали в результате этих атак.

В Белом доме назвали эти удары со стороны Ирана «безрассудными и неточными», а также отметили, что власти США поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака.

14 января стало известно об атаках на три базы США в Сирии и Ираке, в том числе на базу в аэропорту Эрбиля и базу Конико.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что произошедшее 25 декабря нападение на авиабазу Эрбиль в Ираке привело к ранению трех американских военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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