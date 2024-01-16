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МИД Ирака назвал агрессией обстрел Ираном своей территории

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Фото: REUTERS/Rudaw
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Обстрел иранскими силами Иракского Курдистана, автономного региона в составе Ирака, — агрессия против суверенитета и безопасности. Об этом 16 января заявили в Telegram-канале иракского МИДа.

«Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа», — сказано в сообщении.

Ирак также решительно осудил удары по городу Эрбиль, которые привели к жертвам среди гражданского населения.

В министерстве указали, что иракское правительство примет все возможные законные меры против нарушения суверенитета Ирака и безопасности его народа, включая подачу жалобы в Совет Безопасности ООН.

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В ночь на 16 января взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана) взял на себя ответственность за удары. Четыре человека погибли в результате атак.

КСИР заявил, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана». При этом агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что в результате атак баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала удары со стороны Ирана безрассудными и неточными, а также отметила, что власти США поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака.

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