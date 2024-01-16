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Ирак отозвал своего посла в Иране после ударов по Эрбилю

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Фото: REUTERS/Azad Lashkari
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Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла, находящегося в Тегеране из-за ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по административному центру Иракского Курдистана города Эрбиль. Об этом 16 января заявили в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирака.

«Сегодня, 16 января, министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдель Мохсена для консультаций в связи с последними ударами Ирана по городу Эрбиль», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. КСИР взял на себя ответственность за удары.

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Поводом для этого стала гибель 12 военнослужащих в результате атаки со стороны РПК

В Иране заявили, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты уничтожены, заявили в КСИР.

Телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак КСИР на объекты в Эрбиле. При этом агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что в результате атак баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала эти удары со стороны Ирана «безрассудными и неточными», а также отметила, что власти США поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака. Позднее телеканал Rudaw сообщил, что курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов КСИР по Эрбилю.

В МИД Ирака назвали обстрел иранскими силами Курдистана агрессией против суверенитета и безопасности страны. В министерстве указали, что иракское правительство примет все возможные законные меры против нарушения суверенитета Ирака и безопасности его народа, включая подачу жалобы в Совет Безопасности ООН.

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