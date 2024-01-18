В Белгороде арестован член избивавшей прохожих банды подростков

Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу члена банды подростков, которые нападали на прохожих и выкладывали в социальные сети видео с избиениями людей. Об этом 18 января сообщили в Следственном комитете РФ.

«19-летний фигурант обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти. <…> По ходатайству органов следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Как отмечает источник «Известий», 19-летний Денис Губин арестован до 16 марта. Он является учащимся четвертого курса политехнического колледжа, ранее уже был судим за незаконное приобретение и перевозку наркотиков по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Вместе с ним обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти, возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, также предъявлено 17-летнему подростку.

По версии следствия, вечером 8 января у обвиняемых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт на почве национальной ненависти с двумя потерпевшими вблизи одного из магазинов. 17-летний подросток стал наносить наносить множественные удары руками и ногами по голове одного из потерпевших. В это время 19-летний фигурант начал избивать второго потерпевшего, после чего к нанесению побоев присоединился и его подельник. Преступные действия пресекли очевидцы произошедшего.

Ранее, 16 января, управление МВД РФ по Белгородской области сообщило, что сотрудники полиции Белгорода проводят проверку по публикации о совершении подростками противоправных действий. Уточнялось, что полицейские выявили в интернете снятые, предположительно, на улицах Белгорода материалы, на которых подростки совершают правонарушения.

До этого, в октябре, стало известно о деятельности нападавшей на прохожих в Санкт-Петербурге банды треш-блогеров. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову представить доклад по ситуации. После было возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». Тогда же по месту жительства был задержан сообщник подозреваемого, 18-летний гражданин РФ.

Вскоре полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что глава банды Турал Мамедов покинул Россию. 3 ноября его задержали в Азербайджане, откуда, по запросу РФ, он был экстрадирован, а 22 декабря доставлен в Санкт-Петербург из Дагестана. В отношении Мамедова возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды.