Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков

В Белгороде сотрудники полиции проводят проверку по публикации о совершении подростками противоправных действий. Об этом во вторник, 16 января, сообщило Управление МВД РФ по Белгородской области на своем сайте.

Уточняется, что полицейские выявили в интернете снятые, предположительно, на улицах Белгорода материалы, на которых подростки совершают правонарушения.

«В настоящее время УМВД России по городу Белгороду проводится проверка. Устанавливаются личности запечатленных на видео молодых людей и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространились видеозаписи, на которых молодые люди на улицах нападают на прохожих. Предположительно, ролики были сняты в Белгороде.

Ранее, 15 октября, стало известно о деятельности нападавшей на прохожих в Санкт-Петербург банды треш-блогеров. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову представить доклад по ситуации.

На следующий день, 16 октября, региональный глава СК России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. Отмечалось, что 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». Тогда же по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ.

17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. Позднее, 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что глава банды Турал Мамедов покинул Россию. 3 ноября его задержали в Азербайджане, откуда, по запросу РФ, он был экстрадирован, а 22 декабря доставлен в Санкт-Петербург из Дагестана. В отношении Мамедова возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды.