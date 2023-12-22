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Лидера банды треш-блогеров доставили из Дагестана в Петербург

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Фото: СК РФ
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В Санкт-Петербург из Дагестана доставлен лидер нападавшей на прохожих банды треш-блогеров Турал Мамедов. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

По данным следователей, в течение 2023 года в Санкт-Петербурге он и молодые люди из его банды систематически нападали на местных жителей, провоцируя драки в общественных местах.

В СК РФ отметили, что к уголовной ответственности по данному делу привлечены 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Всем им предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, добавили в ведомстве.

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О деятельности группировки стало известно 15 октября. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову представить доклад по ситуации.

На следующий день, 16 октября, региональный глава СК России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. Отмечалось, что 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». Тогда же по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ.

17 октября полиции удалось задержать еще пятерых участников банды. Позднее, 19 октября, корреспондент «Известий» Павел Панов сообщил, что глава банды Мамедов покинул Россию. 3 ноября его задержали в Азербайджане, откуда, по запросу РФ, он был экстрадирован. В его отношении возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ о хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды.

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