Лавров назвал страны, с которыми у Москвы близкие отношения

Наилучший период в настоящее время переживают отношения России и Китая, также близкие отношения у РФ с Турцией, Ираном, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катаром и Саудовской Аравией. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар», — высказался министр в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Также дипломат особенно выделил отношения России и Китая, которые в настоящее время «переживают наилучший период в многовековой их истории». Помимо этого, он отметил Индию, с которой развивается «особо привилегированное, стратегическое» сотрудничество.

Министр подчеркнул, что РФ готова развивать отношения не только по двусторонним каналам, но и с региональными объединениями стран-союзниц России.

«Имею в виду Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, имею в виду Лигу арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна и другие», — уточнил Лавров.

По мнению главы МИД, страны Запада за последние 500 лет привыкли быть «гегемонами» и не учитывать интересы других стран. Москва, в свою очередь, сотрудничает с теми государствами, которые готовы к партнерству на равных.

«У нас очень четко определены ориентиры на развитие отношений с теми, кто готов это делать на равноправной, взаимовыгодной, взаимоуважительной основе», — заключил дипломат.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин пообщался с главами МИД РФ и КНДР о двустороннем взаимодействии. Он подчеркнул, что Россия нацелена на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные.

До этого Путин подчеркнул, что отношения России и Китая носят уникальный характер — никогда в истории двух государств диалог между Москвой и Пекином не достигал такой высоты и такого качества. По словам российского лидера, в основе этого успеха лежит прежде всего доверие.

Ранее, 7 декабря, президент России заявил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, потому что премьера Индии Нарендру Моди не запугать никаким внешним давлением. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также указывала на то, что индийско-российское взаимодействие только углубляется. Она отмечала, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому нужно и дальше его развивать.

Накануне, 6 декабря, в ОАЭ по случаю приезда в страну Владимира Путина небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян. В церемонии также приняла участие рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ.