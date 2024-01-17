Песков назвал темы беседы Путина с главой МИД КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января рассказал, о чем президент России Владимир Путин пообщался с главами МИД РФ Сергеем Лавровым и его коллегой из КНДР Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве.

По его словам, беседа была посвящена во многом развитию двусторонних отношений.

«Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове. Был обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам, но главный акцент — именно на развитие двусторонних отношений», — рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что республика представляет собой важного партнера России.

«Мы неоднократно говорили, я готов еще раз это повторить, что КНДР — наш очень важный партнер. Мы нацелены на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные», — указал Песков, отвечая на вопрос о наличии темы военного сотрудничества в обсуждении.

Накануне, 16 января, Путин встретился с Лавровым и его коллегой из КНДР Цой Сон Хи. По словам Пескова, главы внешнеполитических ведомств проинформировали президента о договоренностях, которых удалось достичь.

Ранее в тот же день Лавров в ходе переговоров с Цой Сон Хи отметил, что Россия признательна КНДР за поддержку в контексте спецоперации на Украине. Также он подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжают тесное взаимодействие на площадке ООН. Министр иностранных дел РФ указал, что Россия призывает к отказу от любых шагов, которые ведут к обострению напряженности вокруг Корейского полуострова.

В октябре глава российского МИДа прибыл с визитом в КНДР. Там он провел встречу со своей северокорейской коллегой. До этого, в сентябре, Лавров отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН.