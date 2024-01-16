Лавров заявил о признательности России КНДР за поддержку в спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 января заявил, что российская сторона признательна КНДР за поддержку в контексте спецоперации на Украине.

Открывая с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, он подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжают тесное взаимодействие на площадке ООН.

«Мы тесно и плодотворно сотрудничаем с Пхеньяном на площадке Организации Объединенных Наций и других многосторонних организаций. И, безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции РФ, в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами специальной военной операции на Украине», — сказал Лавров.

Он также указал, что РФ призывает к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности вокруг корейского полуострова. Лавров добавил, что соответствующие предложения РФ как самостоятельно, так и вместе с КНДР вносила в Совет безопасности ООН, где они находятся в столе переговоров. В то же время, политика США по созданию угроз для КНДР к решению проблем в регионе не приводит, обратил внимание министр.

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