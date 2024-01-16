Гиперзвуковое сообщение: зачем глава МИД КНДР отправилась в Россию

В Сеуле и Токио пытаются связать очередной запуск КНДР с сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, не исключены и провокации, считают эксперты. Накануне в Северной Корее впервые сообщили об успешных испытаниях баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой, которая может поразить базы ВС США в регионе и обойти американское ПРО. Опасения союзников усиливаются по мере наращивания контактов между РФ и КНДР: в Москву прибыла глава северокорейского МИДа. Чего ждать от Вашингтона и их союзников — в материале «Известий».

Глава МИД КНДР посещает Россию

В Сеуле и Токио обеспокоены растущими связями России и КНДР на фоне визита в нашу страну министра иностранных дел 15–17 января, а также обострения отношений с Пхеньяном и опасений эскалации ситуации на полуострове. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву по приглашению шефа российской дипломатии Сергея Лаврова. В правительстве Южной Кореи заявили, что «внимательно следят» за ее визитом. Стоит отметить, что Цой Сон Хи считается «ядерным переговорщиком»: она не раз участвовала в многосторонних переговорах по ядерной программе КНДР, в том числе с экс-президентом США Дональдом Трампом.

За последние несколько месяцев контакты между двумя странами действительно заметно участились, что вызвало в Южной Корее, Японии и США активные обсуждения о якобы военном сотрудничестве. В октябре 2023 года Лавров приезжал в Пхеньян по случаю 75-летия установления дипотношений между Россией и КНДР. В минувшем сентябре также состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный с участием главы «Роскосмоса» Юрия Борисова. В июле министр обороны РФ Сергей Шойгу также встречался с северокорейским лидером в Пхеньяне, где посетил выставку вооружений.

При этом в Москве не раз подчеркивали, что соблюдают санкции ООН в отношении Северной Кореи, запрещающие поставки, продажу или передачу военной техники и вооружений. «Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, обсуждаем, думаем об этом», — сказал в сентябре Владимир Путин.

Тем не менее в январе 2024 года Белый дом заявил, что Северная Корея, предположительно, предоставила России баллистические ракеты, и обвинил в их применении во время атак на объекты военно-промышленного комплекса Украины 30 декабря 2023 года, 2 и 6 января 2024-го. В связи с этим Госдеп ввел санкции в отношении трех российских организаций и одного физлица.

Российская сторона опровергла это заявление. «США тиражируют заведомо ложную информацию о якобы применении Россией ракет КНДР», — заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Несколько дней назад в минобороны Южной Кореи сообщили, что КНДР может продать России оружие нового типа. По его словам, речь идет о баллистических ракетах ближнего радиуса (100–180 км), способных нести тактическое ядерное оружие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления об атаках ракетами из КНДР желанием «обвинить Москву на фоне провала всей украинской кампании Вашингтона». В Совфеде подчеркнули, что информация о предполагаемых военных поставках — это «вброс» и попытка Запада отвлечь внимание от реальных проблем. И Москва, и Пхеньян отрицают какую-либо передачу оружия.

В первую очередь приезд министра иностранных дел КНДР в Москву нацелен на реализацию договоренностей, принятых на уровне лидеров стран и по линии МИД, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Ким Ен Ун. Кроме того, в последний раз глава внешнеполитического ведомства КНДР Ли Ен Хо приезжал в Россию еще шесть лет назад.

— У нас есть и стратегические переговоры, и на более низком уровне, а также вопросы, связанные с пополнением штата дипломатов, потому что Северная Корея четыре года была закрыта. Соответственно заканчивались сроки пребывания сотрудников. Кроме того, сейчас есть возможность расширить товарный обмен и, соответственно, обеспечить более широкое использование рубля, — подчеркнул эксперт.

Нынешний визит рассматривается в том числе как подготовка к приезду президента РФ Владимира Путина в Северную Корею. По крайней мере ранее российский лидер принял приглашение своего коллеги Ким Чен Ына посетить КНДР. В Кремле надеются, что визит состоится в обозримом будущем, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не исключил встречу Владимира Путина и Цой Сон Хи по итогам переговоров на министерском уровне.

Чем опасна новая ракета Пхеньяна

Визит состоялся сразу же после очередного ракетного запуска, на чем всячески акцентирует внимание южнокорейская пресса. В Северной Корее впервые объявили об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты средней дальности (БРСД) с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Она пролетела примерно 1000 км на высоте не менее 50 км и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. В государственном северокорейском СМИ ЦТАК подчеркнули, что запуск не оказал влияния на безопасность третьих стран. По словам аналитиков, преимущество этой ракеты — в сочетании параметров. Использование твердого топлива облегчает ее транспортировку и ускоряет запуск, а наличие гиперзвуковой боеголовки позволяет развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и эффективно маневрировать на конечном этапе, а значит, обходить ПРО.

Такие ракеты могут поразить, например, военно-морские базы США на Гуаме и в Японии, отметили южнокорейские военные эксперты. За одну минуту этот тип оружия способен достичь, в частности, Сеула. Korea Times со ссылкой на экспертов пишет, что в настоящее время ни в Южной Корее, ни даже в США нет надежной системы для перехвата таких ракет.

— Гуам — фактически американская территория, где расположены, в частности, базы с бомбардировщиками, ориентированные на эксплуатацию в случае военных действий на Корейском полуострове. То есть при эскалации именно с Гуама США отправят военную авиацию, чтобы обеспечить свои союзнические обязательства по отношению к Южной Корее и к Японии, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт клуба «Валдай», заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов.

Спецпредставители Южной Кореи, США и Японии по ядерным вопросам совместно осудили последний запуск, традиционно указывая на то, что КНДР резолюцией Совбеза ООН запрещено использовать технологии баллистических ракет. Кроме того, они выразили озабоченность якобы военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, договорившись «предпринимать согласованные действия». Стороны также заявили, что представители Сеула, Токио и Вашингтона обязуются усилить координацию по Северной Корее в Совбезе ООН. Впрочем, любые инициативы, направленные против РФ, не имеют шансов на принятие, учитывая ее статус как постоянного члена Совбеза, подчеркивает Стрельцов. При этом нельзя исключать провокаций в информационном поле.

— При обсуждении вопроса о поставках ракет России большую роль сыграл именно представитель Южной Кореи. И Северная Корея должна быть готова, а для этого ей надо иметь хороший запас ракетной техники, снарядов и так далее. Поэтому вопрос о поставках в нашу страну, в частности, ракетной техники, не стоит, — сказал Ким Ен Ун.

Напряжение на Корейском полуострове значительно усилилось с конца прошлого года. Пхеньян со своей стороны провел несколько запусков ракет, а также впервые отправил разведывательный спутник в ответ на возрастающее военное сотрудничество Сеула, Токио и Вашингтона. Речь идет о проведении учений и размещении авианосца и стратегического бомбардировщика США. Это привело к приостановке действия межкорейского соглашения 2018 года, включавшего в том числе введение бесполетных зон, разоружение части блокпостов и сохранение горячих линий, а также запрет на проведение учений вблизи границы.

Более того, минобороны США, Южной Кореи и Японии активировали систему обмена данными о ракетных запусках Пхеньяна в режиме реального времени. Возрастающее беспокойство союзников связано в том числе и с тем, что технологии, использованные в запущенной Пхеньяном БРСД, значительно снижают эффективность этой системы. Кроме того, с начала года КНДР публично называет Южную Корею не только отдельным государством, но и «врагом».