Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР после их переговоров
Президент России Владимир Путин во вторник, 16 января, встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его коллегой из КНДР Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи», — отметил он.
По словам пресс-секретаря, главы внешнеполитических ведомств проинформировали президента о договоренностях, которых удалось достичь.
В этот день Лавров в ходе переговоров с Цой Сон Хи отметил, что Россия признательна КНДР за поддержку в контексте спецоперации на Украине. Также он подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжают тесное взаимодействие на площадке ООН. Министр иностранных дел РФ указал, что РФ призывает к отказу от любых шагов, которые ведут к обострению напряженности вокруг Корейского полуострова.
В октябре глава российского МИДа прибыл с визитом в КНДР. Там он провел встречу со своей северокорейской коллегой. До этого, в сентябре, Лавров отмечал, что Россия будет развивать с Северной Кореей равноправное справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности ООН.