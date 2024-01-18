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Пакистан нанес ответный удар по Ирану. Главное

В результате удара Пакистана по Ирану погибли семь человек
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Фото: Getty Images/ICC/Matt King
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Авиация Пакистана нанесла удары по базам террористических сепаратистских группировок, базирующимся в Иране. Взрывы прогремели 18 января в окрестностях города Сераван провинции Систан и Белуджистан вблизи ирано-пакистанской границы. Подробности — в материале «Известий».

Что известно об атаке Пакистана в Иране

Атака была совершена с помощью беспилотников и ракет в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар».

«Сегодня утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов <...>. Несколько террористов были убиты», — говорится в сообщении на сайте МИД Пакистана.

В ведомстве подчеркнули, что Исламабад всецело уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана, но продолжит обеспечивать собственную безопасность. Там пояснили, что «утренние действия» были предприняты в связи с наличием достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной активности со стороны так называемых сармачар — пакистанских террористов, нашедших прибежище в Иране.

В МИДе также указали, что не раз выражали обеспокоенность иранской стороне по поводу убежищ, которыми пользуются террористы, однако не увидели должных действий в ответ.

Заместитель губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати в интервью государственному телевидению подтвердил, что в нескольких районах вокруг Саравана были слышны взрывы. В результате погибло семь человек. По данным местных властей, среди них три женщины и четверо детей. Уточняется, что они не были гражданами страны.

Обострение на границе Пакистана и Ирана

Запуск пакистанской ракеты произошел через день после того, как Иран нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по приграничной территории, где располагалась база террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»). В результате атаки погибли двое детей, еще трое были ранены.

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Исламабад охарактеризовал атаку как неспровоцированное нарушение Ираном воздушного пространства страны и предупредил о «серьезных последствиях». Высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана был подан протест.

Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными.

К чему приведут атаки на ирано-пакистанской границе

Пакистан и Иран уже давно сражаются с боевиками вдоль их 900-километровой границы, но последний инцидент знаменует собой серьезную эскалацию между соседними державами, убеждены эксперты.

Специалист по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» отметил, что атаки Ирана имеют свою специфику, так как удары наносятся по центрам сепаратистских образований, которые находятся за пределами его территории.

Учитывая, что и турки наносят удары по северу Ирака, востоковед предположил, что через активизацию сепаратистских движений Запад решил начать процесс дестабилизации Ирана. По его мнению, именно поэтому иранские и турецкие спецслужбы наносят упреждающие удары.

При этом Тарасов усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.

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