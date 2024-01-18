Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране

Пакистан утром в четверг, 18 января, провел контртеррористическую операцию под названием «Марг Бар Сармачар», в ходе которой были нанесены удары по «укрытиям террористов» в провинции Ирана Систан и Белуджистан. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе пакистанского МИДа.

Министерство объяснило, что такие действия являются проявлением непоколебимой решимости Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз.

«Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу», — говорится в публикации пакистанского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в материале указали, что Пакистан поддерживает принципы и цели устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет государств-членов. Руководствуясь принципами и осуществляя свои законные права в рамках международного права, страна не допустит, чтобы ее суверенитет и территориальная целостность были поставлены под сомнение, добавили в МИДе.

«Иран — братская страна, и народ Пакистана испытывает большое уважение и привязанность к иранскому народу. Мы всегда подчеркивали диалог и сотрудничество в противостоянии общим проблемам, включая угрозу терроризма, и продолжим усилия по поиску совместных решений», — подытожили в министерстве.

Ранее в этот же день агентство Tasnim заявило, что взрывы прогремели в Иране в окрестностях города Сераван провинции Систан и Белуджистан, расположенной на границе с Пакистаном.

Ранее, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

Позднее МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана уже был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными. 17 января министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар КСИР.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» заявил, что Запад решил начать процесс дестабилизации иранского государства через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.