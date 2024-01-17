Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
МИД Пакистана принял решение отозвать своего посла из Ирана на фоне ракетного удара по пакистанской провинции Белуджистан. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства 17 января.
«Этот противоправный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран», — говорится в сообщении.
Дипломаты назвали удар баллистическими ракетами Ирана «неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана». Они указали, что действия Ирана нарушают международное право, а также цели и принципы Устава ООН.
Помимо этого, МИД настоял на том, чтобы иранский посол в Пакистане оставался в Иране и далее, куда уехал с визитом ранее.
«Мы также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые продолжались или планировались между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни», — заключили в министерстве.
Накануне, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.
Позднее МИД Пакистана назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана уже был подан протест Пакистана.
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов 17 января в беседе с «Известиями» заявил, что Запад решил начать процесс дестабилизации Ирана через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.