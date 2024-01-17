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Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара

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Фото: соцсети
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МИД Пакистана принял решение отозвать своего посла из Ирана на фоне ракетного удара по пакистанской провинции Белуджистан. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства 17 января.

«Этот противоправный акт совершенно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран», — говорится в сообщении.

Дипломаты назвали удар баллистическими ракетами Ирана «неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана». Они указали, что действия Ирана нарушают международное право, а также цели и принципы Устава ООН.

Помимо этого, МИД настоял на том, чтобы иранский посол в Пакистане оставался в Иране и далее, куда уехал с визитом ранее.

«Мы также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые продолжались или планировались между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни», — заключили в министерстве.

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Накануне, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

Позднее МИД Пакистана назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана уже был подан протест Пакистана.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов 17 января в беседе с «Известиями» заявил, что Запад решил начать процесс дестабилизации Ирана через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.

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